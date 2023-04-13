"حرب".. تفاصيل مثيرة فى الحلقة الأولى من المسلسل الرمضانى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “حرب” تفاصيل مثيرة بإشراف التكفيري الظافر (أحمد السقا) على عملية تصنيع المتفجرات مع الإرهابي معتصم اللذين خطّطا لتصنيع متفجرات وصواريخ عن طريق مهندس تكفيري يدعى زياد.

وظهر فى الحلقة التكفيري زياد الذي أصبح مسؤولا عن تصنيع الصواريخ للإرهابيين، بالرغم من ظهوره فى مشهد سابق مع بداية الحلقة وهو يلعب شطرنج مع الضابط عمر الإمام معاون مباحث إمبابة ويجسّد دوره محمد فراج وذلك داخل حلبة الملاكمة.

وكشف تقرير المعمل الجنائي الخاص بتفجير شقة إمبابة في مسلسل حرب الحلقة 1 أن التفجير جاء لوجود مواد متفجرة وليس ماس كهربائي كما ادّعى العنصر الإرهابي أمام ضابط مباحث إمبابة عمر الإمام.

وفي الحلقة الأولى وصل العميد شريف من قطاع الأمن الوطني ويجسد دوره الفنان أحمد عبدالغني وتقابل مع ضابط مباحث إمبابة وتسلم منه ملف القضية وسأله هل عملت في قضايا أمن وطني قبل ذلك فرد لا يا شريف بيه.

وشهد مسلسل حرب الحلقة 1 إثارة كبيرة حيث توصل الضابط عمر الإمام معاون مباحث قسم إمبابة ويجسد دوره محمد فراج إلى ضبط أول عناصر خلية إرهابية عقب تتبع خط سيره من المستشفى ومحاولة الهروب لكن ضباط المباحث نجحوا في ضبطه عقب مطاردة مثيرة.

وفي الحلقة الأولى من مسلسل "حرب" قام ضابط المباحث باستجواب المتهم الذي برر انفجار الشقة بأنه نتيجة ماس كهربائي فطلب الضابط منه بالاتصال بباقي أفرد الخلية وطلب مقابلتهم في أحد الكافيهات.

وشهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 1 إثارة كبيرة، حيث كشف انفجار مكتوم فى شقة إمبابة عن أخطر خلية إرهابية.

المسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يعرض على قناة ON E وعلى مدار 10 أيام ضمن مسلسلات رمضان 2023.