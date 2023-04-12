الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد انتهاء "الكتيبة 101".. إذاعة أولى حلقات مسلسل "حرب" بعد قليل

مسلسل حرب
مسلسل حرب

يترقب الجمهور عرض أولى حلقات مسلسل “حرب” بعد قليل، خاصة مع تصدر الإعلان الترويجي للعمل عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. 

وتبدأ أحداث الحلقة 1 من مسلسل “حرب” الليلة، على شاشة قناة "ON" بعد انتهاء أحداث مسلسل الكتيبة101.

وتدور أحداث مسلسل حرب في الحلقة 1 في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

أما الفنان محمد فراج فيجسد ضمن أحداث العمل شخصية ضابط الأمن الوطني، وتقتصر حلقات العمل على 10 حلقات فقط.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وستكون الإعادة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة الثالثة والربع مساء، أما الإعادة الأخيرة تكون في تمام الساعة 3.15 عصرًا.

 

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حرب 

وعرض الحلقة الأولى من مسلسل حرب على “ON DRAMA” فتعرض الحلقة الأولى من المسلسل على قناة «ON دراما» في الساعة 10.45 مساء،  والإعادة الأولى في تمام الساعة  4.45 صباحًا،  والإعادة الثانية في تمام 12.15 ظهرًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في تمام الساعة 4.45 عصرًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا على شاشة التليفزيون هو مسلسل "الاختيار 3"، مع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد مكي، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.  

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