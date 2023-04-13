رفع حالة الطوارئ.. "صحة مطروح" تعقد غرفة أزمات خلال إجازة عيد الفطر

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه سيتم رفع حالة الطوارئ استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك والتنسيق التام مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة ومرفق الإسعاف.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه سيتم عقد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات، وتكثيف الرقابة على المحال ومنافذ الأغذية، ومنظومة صرف الألبان بالوحدات.

وأضاف "سالم"، أنه تم التشديد على مديري المستشفيات بمتابعة سير العمل على مدار اليوم وانتظام جداول النوبتجيات بالأقسام وتواجد الأطقم الطبية بجميع التخصصات، خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ وتوافر كميات مناسبة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته، وتوفير البدائل للتعامل مع أي أزمات قد تحدث والتنسيق التام مع مرفق الإسعاف وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبدعم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لجهود المديرية وتوجيهاته للتنسيق الكامل، وتسخير جهود المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأزمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.