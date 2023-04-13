الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب حرس الحدود

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري، عندما يواجه فريق حرس الحدود في التاسعة والربع مساء اليوم بملعب الكلية الحربية.

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، ويسعى لمواصلة انتصاراته بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلي والاقتراب من المركز الثاني.

وشهد تدريب الفريق أمس الأول محاضرة فنية ألقاها مدحت عبدالهادي، المدرب العام، الذي سيقود الفريق الليلة لشرح بعض الأمور الخططية للاعبين لتطبيقها خلال المباراة، وأعطى تعليمات خاصة لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي بعد أن شرح بعض الأفكار الفنية للثنائي بجانب كيفية تنفيذ عملية الضغط على المنافس في حال فقد الكرة.

وطلب المدرب العام من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، وأكد لهم أن المباراة لن تكون سهلة في ظل رغبة حرس الحدود في الابتعاد عن المركز الأخير، وحذر عبدالهادي لاعبيه من الهجمات المرتدة لحرس الحدود وطالبهم بفرض رقابة صارمة على مصطفى زيكو أحد أبرز مفاتيح لعب الفريق.

مدحت عبدالهادي سيحافظ على نفس التشكيل الذي خاض مباراة البنك الأهلي في غياب شيكابالا وعمر جابر ومحمود شبانة وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وعمرو السيسي والبنيني سامسون أكينيولا ومحمد أشرف روقا.

قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

مدحت عبدالهادي اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وعبدالله محمد وأحمد سيد زيزو وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيم نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه.

في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي وبيراميدز، وحقق ثلاثة انتصارات و7 تعادلات و12 هزيمة، ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد 12 هدفًا ودخلت مرماه 26 هدفًا، وخسر آخر مباراتين أمام المصري وإنبي، ولم يسجل أى هدف في آخر ست مباريات، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للمحافظة على آماله في الهروب من شبح الهبوط.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني ومعهم محمود منصور حكم رابع، وسيد شعبان حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعد حكم فيديو.