«الجارديان» تكشف عن نتيجة حضور الأمير هارى حفل تتويج والده زوجته

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الإعلان عن حضور الأمير هاري حفل تتويج والده تشارلز ملك بريطانيا الشهر المقبل، من دون زوجته ميجان، يغذي الرواية القائلة بأن الصعوبات بين الزوجين والقصر لا تزال حقيقية للغاية ويخلق لمزيد من التكهنات حول شدة الخلاف الملكي.

وقالت الصحيفة، إن إعلان الأمير هاري حضوره بدون زوجته ميجان ماركل وأطفالهما، الأمير آرتشي، والأميرة ليليبت، من المحتمل أن يغذي الرواية القائلة بأن الصعوبات بين الزوجين والقصر لا تزال حقيقية للغاية، حيث يفسر البعض بلا شك قرار ميجان بالبقاء، بعيدا عن الازدراء.

وغرد المعلق الملكي والمؤلف أوميد سكوبي، الذي قيل إنه قريب من الزوجين وشارك في تأليف سيرتهما الذاتية قائلا: "أتفهم أن عيد ميلاد طفلهما آرتشي الرابع ( في 6 مايو) لعب عاملاً في قرار الزوجين، وتوقع أن تكون رحلة سريعة إلى حد ما إلى المملكة المتحدة للأمير هاري ، الذي سيحضر فقط حفل التتويج في كنيسة وستمنستر ".

ويعتقد البعض الآخر أن قرار هاري بالحضور بمفرده قد يرجع إلى فشل المفاوضات ، مع عدم تمكن عائلة ساسكس من الحصول على ما يريدون.

وقال المؤرخ والمؤلف روبرت لاسي، مع توجيه الدعوة قبل شهر: "يبدو أنها نتيجة أفضل جزء من المناقشات والمفاوضات التي استمرت لمدة شهر لم تنجح".

وأضاف “لاسي”، أن الدعوة كانت مطروحة على الطاولة لمدة شهر، لذا كانت المفاوضات مرجحة، لأنه كان من الممكن أن ترد عائلة ساسكس قبل شهر، وكأفراد من العائلة المالكة غير العاملين ، تم الإبلاغ عن أنه لم يكن من المتوقع أن تلعب عائلة ساسكس أي دور رسمي في احتفال كنيسة وستمنستر، بما في ذلك أي ظهور على شرفة القصر، على الرغم من أن القصر لم يؤكد ذلك.

وفي الوقت نفسه، سيلعب أمير ويلز دورًا بارزًا بصفته وريثًا ، ولابنه الأمير جورج ، تسعة أعوام، دور جوهري كواحدة من صفحات الشرف للملك.