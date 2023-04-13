مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ21... "الجروى" ينجح فى الإمساك بـ"السرى" والقبض عليه

في أحداث الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ينجح "الجروى" فى الإمساك بـ"السرى"، وذلك من خلال خداعه وجعل الرماة يطلقون السهام عليه، ثم يتم جر مركب السرى بنهر النيل إلى الناحية الأخرى الخاصة بجنود "الجروى" .

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21

وفي هذه الحلقة يقول "الجروى" لجنوده، قبل الذهاب إلى “السرى” لمقابلته فى النيل بواسطة المركب الصغير: “تجهزوا يارجال فالسرى هو صيدنا الثمين، ونحن الشرع فلا خطأ اليوم”، ويذهب "الجروى" لمقابلة "السرى" فى نهر النيل، حيث يتقابل الاثنين فى وسط النيل، ويدور بينهم حواراً قبل أن يخدع “الجروى” السرى ويمسك به مستخدما حيلة ومكر ودهاء، حيث يتقابل الاثنين، فيقول "السرى": “السلام عليكم”، فيقول له الجروى: “وعليكم السلام ورحمة الله”، ويقول السرى: “هل جئت بنا هنا لكى نصمت”، فيقول الجروى: “تأمل النيل، فهذه هى مصر الخير الكثير خزائن الله على الأرض”، فيقول السرى: “وما شأنى؟”، فيقول "الجروى": “لماذا تسعى ورائي ياسرى، ماذا فعلت بك؟"، فيقول السرى: “فقط أقوم بواجبى”، فيقول "الجروى": “العباس عاد، فهل واجبك مع العباس”، فيقول "السرى": “أخذ أوامرى من الولاية”، فيقول "الجروى": “الولاية بشر وليست حجر”، فيقول "السرى": “أصبحت فيلسوفاً يا جروى أصبحت تهتم بالسياسة الأن”، فيقول "الجروى": “أنا لا أحب السياسة ولا أحب أن أكون من رجالها، وتركت الفلسفة لك، فماذا تريد ياسرى؟”، فيقول السرى: “يجب أن تعود معى إلى الولاية فأنت مطلوب”، فيقول السرى: “أخبرنى العباس أن لديك ما تقوله لى”، فيقول "الجروى": “انضم إلينا ياسرى”، فيقول السرى: “نذهب إلى الفسطاط أولاً، ثم يقضى الله أمرنا جميعاً”، فيقول الجروى: “هذا أخر الكلام”، فيقول السرى:" نعم أخرة"، فيقول الجروى: “أشهد الله أنك أتعبتنى يا سرى ” فيعطى الجروى الإشارة لجنوده الذين يطلقون السهام على السرى، فيتم سحب مركب إلى الناحية الأخرى الخاصة برجال الجروى ويتم القبض عليه.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmcفي تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".