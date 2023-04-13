الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

ميناء شرم الشيخ
ميناء شرم الشيخ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.


ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. 


وكان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر قد أعلن في الواحدة من ظهر اليوم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 امتار وحالة البحر مضطربة جدا.


تم إتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة .

مصر شرم الشيخ غلق ميناء البحر الاحمر

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