رسالة الإمام الحلقة 21.. "الشافعى": ما نفع علمى بالفقه والشريعة إن لم أستخدمهم فى نصرة المظلومين

نقلت كاميرا المخرج السوري الليث حجو، في أحداث الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى منزل الإمام الشافعى، حيث يظهر ومعه زوجته.

أحداث مسلسل رسالة الامام الحلقة 21

داخل منزل الإمام الشافعى يدور حديث بين الإمام الشافعى، وزوجته، حيث يقول الإمام لزوجته عند دخوله للمنزل: السلام عليكم، فتقول له: وعليكم السلام يا إمام، فتقول له أريدك فى شىء، يا أبا عبدالله، فيقول الإمام : تفضلى، فتقول زوجته لاشك عندى فى واسع علمك أو إصرارك على تحقيق العدل، ولكن ألا تخشى من تقول الناس عليك، ألا تخشى على فاطمة وزينب من أن تطالهم الألسنة والقلوب الحاقدة، فيقول لها الإمام : وكأنى لم أعرفك يوماً يا حمد، ما نفع علمى بالفقه والشريعة، إن لم أستخدمهم فى نصرة المظلومين، فهل أستحق الإمامة حقاً، هل أستحق أن يتحلق حولى طلاب العلم، إن أنا جبنت عن قول الحق.

فتقول: زوجته لا بالطبع، ولكن البنات، فيرد الشافعى : البنات، هل تريدين أن أترك سمعة أمرأة بريئة ومصيرها للهلاك، من أجل ماذا، من أجل أصحاب القلوب الحاقدة والنظرة المحدودة، هذه ليست حمد التى اعرفها، فتظهر فاطمة أبنة الشافعى وتقول: أبى ما مصير هند إن ظهرت، فيقول والدها: فى أمان يا أبنتى ، ولو أقتضى الأمر حمايتها بكل ما أستطيع، لقد أخطأت ولكن وقع عليها ظلماً كبيراً.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmcفي تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".