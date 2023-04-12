الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس صاحب محل وعامل لاتهامهما بالتعدى على طفل بالشروق

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالشروق حبس صاحب محل وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على طفل بالضرب داخل محل بالشروق.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات عن تفاصيل ضبط صاحب محل ضرب طفلًا وصوره بالفيديو ونشره بالسوشيال ميديا.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص وبصحبته نجله 10 سنوات وقرر بتضرره من مالك أحد محلات الهواتف المحمولة؛ لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على موقع "يوتيوب".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقه، وعاملًا بذات المحل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الشروق حبس صاحب محل عامل التعدي طفل داخل محل

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