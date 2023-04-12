مصرع سوداني بجرعة مخدرات زائدة ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور مصرع شاب سوداني الجنسية إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة، بالعثور علي جثة شاب متوفي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي "محمد.ع"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وباجراء التحريات تبين أن الشاب توفي إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.