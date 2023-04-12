ضبط 287 قضية مواد مخدرة خلال حملات أمنية فى 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، بمختلف المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ومهربي ومروجي المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت الجهود، خلال 24 ساعة عن ضبط 287 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 306 متهمين ضُبط خلالها: كمية من مخدر الحشيش وزنت 286,103 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 550,38 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 153,17 كيلو جرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 300,11 كيلو جرام.

وتمكنت الحملات من ضبط كمية من مخدرالشابو وزنت 150,5 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250,4 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 800,3 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 490 جرامًا، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 300 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 30 جرامًا، 2675 قرصًا مخدرًا.

ونجحت الحملات في ضبط 156 قطعة سلاح نارى بحوزة 128 متهمًا وشملت المضبوطات: رشاش جرينوف، 24 بندقية آلية، 12 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 116 فرد محلى، 280 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، وضبط 206 قطع سلاح أبيض، وضبط 31 متهمًا هاربًا من المراقبة، 13 بلطجيًا.

ونفذت الحملات، 82943 حكمًا قضائيًا، وشملت الأحكام: 353 حكم جناية، 25599 حكم حبس جزئى، 4262 حكم حبس مستأنف، 42457 حكم غرامة، 10272 مخالفة.