الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعقيبًا على تصريحات وزير الدولة الإثيوبي..

نائب وزير الخارجية يستنكر اتهام مصر بتسييس ملف سد النهضة

السفير حمدي سند لوزا
السفير حمدي سند لوزا

استنكر السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، مصر، بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، مشددًا على أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة.

وأكد أن الإدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسئولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

وأضاف السفير حمدي لوزا أنه من المؤسف أن يستمر المسئولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق.

ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا فى مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب باعتباره دليلا أخر علي أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض.

مصر سد النهضه وزير الخارجية إثيوبيا المفاوضات مياه النيل

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