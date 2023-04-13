«حياة كريمة» توفر فرص عمل للشباب بالقرى النائية

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر احتياجًا، إضافة إلى تجديد وتطوير منظومة الصحة لعلاج جميع المرضي، كما قامت المبادرة بترميم المنازل المتهالكة وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان واهتمت المبادرة بالشباب من خلال توفير فرص عمل لهم للإقامة مشروعاتهم الصغير وجني أرباحها لينعموا بحياة هادئة خالية من القلق و التوتر.

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عصام عبد الله، 25 عامًا، عقب تخرجه بحث كثيرًا عن عمل يناسبه ويوفر له قوت يومه لكن كل محاولته باتت بالفشل، الأمر الذي جعله يدخل في حالة من اكتئاب وبين تفكيره في السفر للخارج للبحث عن عمل أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومدت له يد العون بعدما وفرت له قرض مالي ليبدأ مشروعه الخاص.

وقال عصام لـ«الدستور» إنه علم من أحد أصدقائه بأن «حياة كريمة» فتحت الباب لتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب والعاطلين ولغيرهم من محدودي الدخل بهدف توفير مصدر دخل دائم وآمن لهم ولأسرهم ، حيث إنه يحلم بإقامة مشروع بقالة داخل قريته، وحينما ذهب للتقديم في المبادرة وجد تيسيرًا كبيرًا في الإجراءات وذكر أن توفير هذه المشروعات سيساعد في الحد من البطالة وانتشار الجريمة بين الشباب.

أضاف أن الرئيس وعد الشباب بتغيير حياتهم وحمايتهم من الفقر والجوع، الأمر الذي وجدناه حقيقيًا في «حياة كريمة» التي تسعى لتغيير حياة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب غير القادرين على إيجاد فرصة عمل، موجهًا الشكر للعاملين في مبادرة «حياة كريمة»، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي وفرت حياة هادئة خالية من القلق والتوتر لجميع سكان قرى الريف المصري.