الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع قافلة «حياة كريمة» الطبية بمنطقة الحلازين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم الاربعاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنطقة الحلازين غرب مدينة مرسى مطروح، وذلك تحت اشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وقال الدكتور حجازي أحمد، مسؤول القوافل الطبية بصحة مطروح، إن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة للكشف على أهالي المنطقة وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى أقرب مستشفى لإجراء العمليات الجراحية.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي المنطقة لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المُقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن «صحة مطروح» وضعت جدولًا زمنيًا على مدار الشهر وذلك للوصول إلى جميع القرى والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الصحية بالمحافظة، حيث يتم إطلاق 10 قوافل على مدار الشهر لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

 

 

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مبادرة حياة كريمة محافظ مطروح قافلة حياة كريمة الطبية القافلة الطبية المجانية وكيل صحة مطروح

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