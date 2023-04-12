الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المحامية مها أبوبكر عن «ستهم»: روجينا أثبتت أن السيدة المصرية قادرة على تحدى الظروف

ستهم
ستهم

قالت المحامية مها أبوبكر، إن دراما رمضان 2023 أكدت أن السيدة المصرية تستطيع الانتصار في معاركها والتاريخ شاهد على ذلك، مضيفة: "جدتنا الملكة حتشبسوت كانت تقود الجيوش في وقت من الأوقات عندما توفى زوجها".

وأضافت أبوبكر في تصريح خاص لـ"الدستور": نموذج ستهم عبقري وقد أبدعت في تقديمه الفنانة روجينا، والتي أثبتت أن السيدة المصرية قادرة على تحدى الظروف وتستطيع أن تكون سيدة ورجلًا في الوقت نفسه، وقد تعمل في مهنة مقتصرة على الرجال وتستطيع النجاح فيها نظرًا لظروفها".

وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة شاركت مع متابعيها البوسترات الخاصة بالفنانة روجينا من مسلسل "ستهم"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "برافو.. تحية لروجينا.. فنانة قادرة وصّلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة المصرية في أصعب الأوقات".

ويشارك في بطولة مسلسل "ستهم"، نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن أبرزهم: الفنانة روجينا، والفنان إياد نصار، والفنان جهاد سعد، والنجمة نانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، والفنان بيومي فؤاد، والنجمة القديرة سلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وتحت قيادة المخرج الكبير رءوف عبدالعزيز.

ويذاع مسلسل "ستهم" بطولة روجينا حصريًا على شاشة النهار في تمام الساعة 7:30، والإعادة الأولى في تمام الساعة 9 مساء.

الدكتورة مايا مرسي التواصل الإجتماعى فيس بوك الملكة حتشبسوت رئيس المجلس القومي للمرأه موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مسلسل ستهم الفنانة روجينا الفنان بيومي فؤاد السيدة المصرية

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