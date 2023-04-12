بعد مناقشة مسلسل تحت الوصاية للقضية.. ماذا ينص القانون في الولاية التعليمية؟

مسلسل تحت الوصاية من المسلسلات التي لاقت تفاعلا جماهيريا منذُ عرض حلقاته الأولى في النصف الأخير من رمضان 2023.

مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُناقش العمل عدد من القضايا الهامة والشائكة في مجتمعنا الحالي، على رأسها قانون الوصاية التي تعاني منه بعض الأمهات بعد وفاة زوجها.

ما هو قانون الوصاية

من بين الأمور التي تندرج تحت قانون الوصاية، هي الولاية التعليمية، والتي ناقشها المسلسل ضمن أحداث الحلقة الماضية، لذلك تستعرض «الدستور» ضمن التقرير التالي؛ نص القانون المصري في حق الولاية التعليمية للأم بعد وفاة الزوج.

تنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 م على أنَّ التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعياً مدى يسار ولى الأمر، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وبحسب المادة، فقد ربط القانون بين الحضانة للطفل وبين الولاية التعليمية للطفل بحيث تكون الولاية التعليمية للطفل بيد الحاضن.

وأكد القانون على أنَّ الدعوى تختص بها محاكم الأسرة يطالب فيها المدعي بنقل الولاية التعليمية إله وذلك لإدارة شئون الطفل من الناحية التعليمية واتخاذ كافة الأمور التي تكون في صالح الطفل من الناحية التعليمية كالتقديم في المدارس ونقل ملف الطفل للمدارس في مراحل التعليم المختلفة والتعامل من المدرية التعليمية وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.

والأصل في الولاية التعليمية أنها تكون للأب إلا أنه في حالة قيامه بالتقاعس عن أتخاذ ما في صالح الطفل من الناحية التعليمية وتقاعسه عن الاهتمام بالجانب التعليمي للطفل أو الأضرار بالطفل وعدم اهتمامه بتعليمه أو نقل الطفل من أحدى المدارس إلى أخرى، مما أدى إلى الأضرار بمستوى الطفل التعليمي فيجوز لمن بيده الحضانة أن يطالب بنقل الولاية التعليمية للطفل إليه.

أما في حالة الطلاق بين والد ووالده الطفل فيكفي في هذه الحالة تقديم قسيمة الطلاق وأن تكون حضانة الطفل للأم فيصدر قاضي الأمور الوقتية أمر بالولاية التعليمية للأم.

وفي حالة وفاة الأب تنتقل الولاية التعليمية للأم الحاضنة في حالة وجودها ووجود حضانة الأطفال معها، أما في حالة وجود حضانة الأطفال بيد شخص أخر وفقًا للقانون ففي هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى من بيده حضانة الطفل.

وتتلخص اجراءات الولاية التعليمية في رفع الدعوى إلى رئيس محكمة الأسرة التابع لها الطفل وذلك بصفته قاضياً للآمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بالولاية التعليمية بعد تقديم الأوراق المطلوبة والمستندات التي تدعم موقف المدعي وطلبه بالولاية التعليمية للطفل وأسباب ذلك.

مسلسل تحت الوصاية 2023

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.