الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول بعثة محافظة الوادي الجديد المشاركة في التصفيات النهائية لدورة الأحياء الشعبية

بعثة الفريق المشارك
بعثة الفريق المشارك

وصلت بعثة فريق خماسي كرة القدم لنادي الوادي الجديد، وفريق خماسي الفتيات لكرة القدم بمركز شباب تنيدة، المشاركان في التصفيات النهائية للدورة الرمضانيه للأحياء الشعبيه والأندية الرياضية علي مستوي الجمهورية إلى فندق الاقامة إستعداداً لخوض المباريات.
 

ومن المقرر ان يبدأ اللاعبين اولي مبارياتهم  المباراة الاولى للفتيات مع محافظة الغربية في تمام الساعة ٣:٣٠ م ، والمباراة الاولى لنادي الوادي  الساعة ٤:٠٠ م مع محافظة الاسكندرية بتنظيم من الاداره المركزيه للتنمية الرياضية والادارة العامه للقاعدة الشعبية.

 

صرح بذلك السيد بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن فريق نادي الوادي الجديد الحاصل علي المركز الأولي على مستوي المحافظة سوف  يشارك باللقاء الختامي على مستوي الجمهورية بالقاهرة ، خلال الفتره من ١٢ ابريل الي١٤ ابريل الجاري بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة. متمنين لهم الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أنه يرافق الفرق المشاركة في التصفيات النهائية للدورة الرمضانيه والأحياء الشعبيه والأندية الرياضية السيد وكيل الرياضة بالمديرية واداري من مديرية الشباب والرياضة.

يأتي ذلك تحت رعاية معالى الوزير الدكتور " أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة ،ومعالي اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وبتوجيهات من الاستاذ بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد .

 

في سياق اخر يشارك في حملات افطار الصائمين  بالميادين العامه إطار المشاركه المجتمعيه لا يكتفي المشروع القومي للياقة البدنية تحت شعار النسور بالتدريبات الرياضيه فقط وانما
وشارك فريق النسور بالوادي الجديد ، بحملة افطار الصائمين بالميادين العامه بتقديم المياة المعدنية والعصائر  وبلح التمر والعجوه.

وأشاد الفريق بفرحتهم بمشاركة افطار الصائمين وسعاده الصائمين.

يأتي ذلك تحت رعاية معالى الوزير الدكتور " أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة ،ومعالي اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وبتوجيهات من الاستاذ بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد .

بعثة فريق خماسي التصفيات النهائية للدورة الرمضانيه للأحياء الشعبيه والأندية الرياضية مركز شباب الجزيرة إستعدادا لخوض المباريات

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