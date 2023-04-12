الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحليل وتشريح جثة شاب عثر عليها داخل شنطة سفر فى نجع حمادى

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق بنجع حمادي، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، مجهول الهوية، عثر عليها داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة، بقرية بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وإجراء تحليل DNA لكشف هويتها، وأخذ عينات من أسرة شاب متغيب منذ أيام.

 

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب متحللة داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة في نجع حمادي.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، وتبين العثور على جثة شاب متحللة ومجهولة الهوية، في الثلاثينيات داخل شنطة سفر كبيرة مغلقة، وملقاة في ترعة في بهجورة بنجع حمادي.

 

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

 

وكان قد لقي طفل مصرعه، عقب أن صدمته سيارة مسرعة، في قرية الحسينات، التابعة لدائرة مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طفل متأثرًا بإصابته بعد أن صدمته سيارة، في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

 

وبعد الفحص تبين مصرع "محمد مجاهد محمد عبدالحميد" من عائلة اللعايبة، صدمته سيارة مسرعة في قرية الحسينات، بمركز أبوتشت، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة شاب داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة، بنجع الكواتفة، في نجع حمادي.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة شاب متحللة ومجهولة الهوية، في الثلاثينيات من العمر، مربوط اليدين والرجلين، داخل شنطة سفر كبيرة مغلقة، وملقاة في ترعة بنجع الكواتفة في بهجورة.

 

جارٍ معاينة النيابة للجثة قبل نقلها للمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إخطار إجراء تحليل التحقيقات الجهات المختصة أسرة شاب

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