السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خبراء "اليوجا" يقدمون نصائح للوقاية من الجفاف في الصيف

اليوجا
اليوجا

من الأضرار الناتجة عن حرارة الصيف هو الجفاف التى يتعرض لها الجسم بشكل عام، ما يسبب الكثير من الأمراض والتعب والإرهاق، لذا يقدم خبراء اليوجا نصائح  للوقاية من هذا الجفاف من خلال بعض الوضعيات والتغييرات فى نمط الحياة وفقا لموقع "هينديوستان تايمز".

والتغلب على حرارة الصيف والحفاظ على مستويات الطاقة المثالية ليست بالمهمة السهلة حيث يرتبط فصل الصيف بمجموعة من الأمراض المرتبطة بالحرارة، والتي من شأنها التاثيرعلى حياتنا الطبيعية ،كما يعد نمط التغذية فى الصيف من أهم العوامل المساعدة فى الإحساس بالحرارة اوالوقاية منها ونظرا لفقدان الشهية المصاحب للحرارة الصيف يجعل الجسم أكثر عرضة للجفاف وبعض الامراض حتى مع وجود كميات كافية من المياة وهو ما يظهر من جفاف فى الحلق والبشرة.

وقدم خبراء اليوجا بعض النصائح منها تناول الأطعمة المرطبة والبقاء باردا مع الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، كما يُمكن أن تساعد اليوجا في زيادة مستويات الطاقة ومنع الجفاف وأمراض الصيف وممارسة تقنيات اليوجا مثل البراناياما والتأمل في الصباح الباكر، حيث تعتبر اليوجا طريقة رائعة لتقوية جهاز المناعة وإبقاء الجسم قويًا وصحيًا وتبقيك منتعشًا طوال اليوم.

يقترح جولاتي أحد خبراء اليوجا ثلاث وضعيات يوجا يمكن أن تساعد في معالجة الجفاف وأمراض الحرارة الأخرى:

1-شكل بالون الماء 

فكل ما عليك هو ملئ فمك بالهواءمع امسكه لمدة 10 ثوانٍ بينما تضغط برفق على خديك بيديك، كررها ثلاث مرات فهذا الوضع من فوائدة يساعد على زيادة الدورة الدموية و يقوي عضلات وجهك وايضا يحافظ على رطوبة بشرتك وجسمك.

2-وضعية نفخ الهواء بالماء وهو ملئ فمك بالماء وابقاءه  لمدة 10 ثوانٍ مع تحويله من خدك الأيمن إلى الايسر مع تكرار العملية ثلاث مرات والتى يساعد فى الحصول على بشرة نقية وترطيبها .

3- وضع تخفيف الرياح وهو ان تستلقى على ظهرك وترفع ساقيك مع ثنى رجليك المرفوعتين عند الركبتين واستخدام كلتا يديك لتثبيت ركبتيك، اجلب ركبتيك نحو جبهتك مع رفع رأسك عن الأرض وتحريكها للأمام. يجب أن تلمس جبهتك ركبتيك.

والتى من فوائده علاج للإمساك وعسر الهضم، فهي طريقة  فعالة في إزالة الغازات وتحسين الجهاز الهضمي، حيث يعطي هذا الموقف راحة كبيرة لانتفاخ البطن عن طريق تسريع الحركة وطرد ريح الأمعاء.

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