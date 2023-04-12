صحة الدقهلية: حملات مكثفة لإدارة العلاج الحر والتوصية بغلق 9 منشآت طبية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، شملت المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

بدوره، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 102 منشأة طبية، تشمل 53 عيادة خاصة، و26 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 6 مراكز غير مرخصة.

وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ9 منشأت مخالفة، وإعادة فتح منشأتين بعد استيفاء الشروط فضلاً عن فحص 3 شكاوى، مؤكدًا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظًا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.