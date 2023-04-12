قريبًا.. مبادرة التنسيقية "ابنى أديبًا" تطلق عمل فنى حول التنمية المستدامة

تستعد "ابني أديبًا"، إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإطلاق عمل فني جديد حول التنمية المستدامة، حيث نظم فريق المبادرة مجموعة من البروڤات للأطفال استعدادًا لتقديم العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور كوكبة من النجوم، من بينهم الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، والذين أبدوا إعجابهم بمستوى الأطفال وأثنوا على فكرة المبادرة.

ويهدف العمل الفني لنقل مجموعة من الرسائل الخاصة بالتمنية المستدامة التي يؤديها أطفال مبادرة "ابني أديبًا"، ويقوم بتدريب الأطفال مجموعة من المتخصصين في الأداء التمثيلي والحركي لتنمية مواهبهم الفنية، حيث قامت الفنانة حنان عادل بتدريب الأطفال على الصوت، بينما قام الفنان مصطفى حجاج بتدريب الأطفال على الاستعراض، بالتعاون مع فريق المبادرة سامي الزيات مشرف المبادرة ومنسقي المبادرة تقى شاهين، وشيماء الأشقر، ومن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عزوز عادل، أحمد مشعل، أمير يوسف، ورنا رجب، كما حضر النائب أحمد رمزي عضو مجلس نواب عن التنسيقية بروڤة المسرحية، وألقي بعض الكلمات التشجيعية للأطفال معربًا عن سعادته برفع مواهب النشء لدي التنسيقية.

ويُذكر أن مبادرة (ابني أديبًا) هي إحدى مبادرات التنسيقية والتى تهدف لتطوير مواهب الأطفال وتعليمهم عدة مهارات مثل الكتابة الأدبية والجرافيك والرسم واكتساب بعض المهارات الفنية مثل التمثيل، ليصبحوا كوادر مؤثرة لغيرهم من الأطفال حاملين شعار (من النشء للنشء).