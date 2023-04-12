الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن": 2.3 مليار جنيه دعمًا لـ556 ألف يتيم بالشراكة مع المجتمع المدني

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن دعم 556 ألف يتيم سواء كانوا فى مؤسسات رعاية أو أسر طبيعية أو ممتدة أو حتى أسر كافلة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الدعم يتم بالشراكة مع المجتمع المدني ومن موازنة تكافل وكرامة ويبلغ حوالي 2 مليار و300 مليون جنيه.

ويهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم وذلك من خلال:-

- تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.

-الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة.

-وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدريب الأمهات البديلات.

-وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.

دعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها .

شروط الأسر البديلة

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

(واستثناءً مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري).

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة.

استقبال الأطفال الأسر البديلة الرعاية المتكاملة التضامن الاجتماعي الاجتماعي

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