«صحة المنوفية» تنهي دورة تدريبية للعاملين بمعامل المتوطنة

أنهت مدرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية الخطة الربع سنوية لتدريب فنيين معامل المتوطنة الإدارات والأطباء، ومسؤولي المتوطنة بالإدارات خلال شهور (يناير- فبراير - مارس)، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وإشراف الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، وتحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وجرى الانتهاء من تدريب 165 متدربا بمعدل (55) متدربا في كل دورة، كما تم البدء في الخطة الربع سنوية الثانية يوم 9 أبريل 2023 م وحتى 11 أبريل 2023، حيث شمل التدريب أعمال معمل المتوطنة (الفحص الميكروسكوبي - العمل الدفتري - بروتوكول واستراتيجيات صرف العلاج - كيفية تحضير العينات - التصرف في صيانة الأجهزة - والتعليمات الوزارية القديمة والحديثة).

وقامت الدكتورة زينب الصاوي، مدير إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية، بالتدريب بمشاركة كل من المهندسة رباب فتحي، وصبري يحيى، وعلي حامد، مراجعي المتوطنة.