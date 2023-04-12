الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«صحة المنوفية» تنهي دورة تدريبية للعاملين بمعامل المتوطنة

دكتور خالد عبد الغنى
دكتور خالد عبد الغنى

أنهت مدرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية الخطة الربع سنوية لتدريب فنيين معامل المتوطنة الإدارات والأطباء، ومسؤولي المتوطنة بالإدارات خلال شهور (يناير- فبراير - مارس)، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وإشراف الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، وتحت رعاية  الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وجرى الانتهاء من تدريب 165 متدربا بمعدل (55) متدربا في كل دورة، كما تم البدء في الخطة الربع سنوية  الثانية يوم 9 أبريل 2023 م وحتى 11 أبريل 2023، حيث شمل التدريب أعمال معمل المتوطنة (الفحص الميكروسكوبي - العمل الدفتري - بروتوكول واستراتيجيات صرف العلاج - كيفية  تحضير العينات - التصرف في صيانة  الأجهزة - والتعليمات الوزارية القديمة والحديثة).

وقامت الدكتورة زينب الصاوي، مدير إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية، بالتدريب بمشاركة كل من المهندسة رباب فتحي، وصبري يحيى، وعلي حامد، مراجعي المتوطنة.

استراتيجيات الإدارة المركزية الإستقبال والطوارئ التعليمات الوزارية الانضباط استراتيجي

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور للأهلى لمدة 4 مواسم

تغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه فى طلب رد هيئة المحكمة بقضية سب الخطيب

الإسكندرية غارقة في الأمطار.. و150 سيارة صرف للطواري

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26600 ألف ميجاوات

محافظ قنا: رفع كفاءة الطرق لتحسين خدمة المواطنين

محافظ قنا يأمر بمصادرة جرار قصب في قوص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا