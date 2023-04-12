الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية يعلن موعد دورته الـ 49

مهرجان جمعية الفيلم
مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، عن موعد إقامة الدورة الـ 49، حيث سيتم إقامته في الفترة من 6 إلى 13 مايو المقبل، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز والتكريمات يوم 20 مايو المقبل، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة برئاسة دكتور نيفين الكيلاني، التي أكدت أنه واحد من أهم وأعرق المهرجانات عبر تاريخ السينما المصرية والذي يمنح جوائز في جميع الفروع السينمائية بصفة مستمرة، مشيرة إلى أنه هذه العام يحتفل بمرور 50 عامًا  ليكون شاهد عيان على ما حدث للسينما المصرية خلال تلك السنوات.

وقالت الكيلاني: "مهرجان جمعية الفيلم واحد من أهم المهرجانات الهادفة لتقديم العقول المبدعة في تلك الصناعة كل عام، للتركيز على إنتاجاتها، إذ أنه بشكل غير مباشر يقوم بدور ثقافي وطني في دعم وبناء الوعي والفكر عن طريق الفنون بصفة عامة، ومن خلال لغة السينما وكل الفنون مجتمعة بصفة خاصة، حيث أن لغة السينما هي لغة الصورة المؤثرة في شعبنا وشعوب العالم أجمع، ويحظى المهرجان بمكانة خاصة بين المهرجانات المصرية كأول مهرجان حقيقي لتقييم الإنتاج السينمائي المصري من خلال عرض الأفلام ومناقشتها من قبل لجنة تحكيم متخصصة في الاختيار والتقييم، ويُعد أول تقييم سنوي منتظم للأفلام الروائية الطويلة".

وأشار محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان، إلى أن هذه الدورة ستكون استثنائية، فهذا العام يمر 50 عامًا على تأسيس المهرجان والذي وضعت قواعده ولائحته وتفاصيله بالتعاون مع الناقد الراحل سمير فريد وأيضًا الناقد سامي السلاموني، وأكد "هو احتفال سنوي بالسينما المصرية، يشهد له السينمائيون والفنانون والإعلام والصحافة بنزاهة جوائزه، ونال احترام الجميع على مدار سنواته الـ 48 عامًا، مؤكدين شعار نحو سينما مصرية.. مصرية، هذا هو شعار المهرجان الذي بمضمونه يكون قاعدة اختيار الأفلام وبمضمون هذا الشعار يكون منح الجوائز التي ترقى إلى مستوي سينمانا المصرية موضوعًا وفنًا".

وأكد عبدالسميع: "الاحترام والتقدير الذي ناله هذا المهرجان منذ أولى دوراته جعله يستمر حتى الآن، ليكون أقدم مهرجان عبر تاريخ السينما المصرية، الذي يمنح جوائز في جميع الفروع السينمائية بصفة مستمرة، تحت شعار "نحو سينما مصرية مصرية"، فنجوم مهرجان جمعية الفيلم هي العقول المبدعة صاحبة هذا الشعار هم مخرجوا وكتاب وممثلي وصناع هذه الأفلام المصرية". 

ويتنافس في الاستفتاء العام هذا العام 26 فيلمًا روائيًا طويلًا، عرض بدور العرض المصرية، بالإضافة إلى 4 أفلام عرضت على المنصات تشارك في الاستفتاء، بينا يتنافس 15 فيلمًا عربيًا طويلًا على جائزة أفضل فيلم عربي عرضت بدور العرض المصرية لعام 2022 من 10 دول عربية، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

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