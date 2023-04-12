العراق يعلن القبض على 4 إرهابيين شمال البلاد

أعلن العراق، اليوم، عن القبض على 4 إرهابيين خطرين نفذوا عمليات في محافظة كركوك شمال العراق.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في محافظة كركوك.

وأضاف أن الإرهابيين أحدهم قام بنقل 3 عبوات ناسفة، فيما شارك الآخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت- كركوك وقتلهم وتفخيخ جثة أحدهم في السنوات السابقة، أما الآخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق عبدالوهاب الساعدي، إن "العملية التي أطلق عليها اسم فرسان الحق" وجرت في 26 فبراير، عملية نوعية، لأنها لم تستهدف مفرزة إنما استهدفت معسكرًا مهمًا يضم قيادات ويوجه المفارز في المحافظات.

في العراق، لا يزال التنظيم نشطًا على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب العراقية التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصرًا من داعش في 2022، وفق تقرير مجلس الأمن.

وأضاف التقرير أن التنظيم عمل في العراق في المناطق الجبلية الريفية، مستفيدًا "من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها".

وتركزت أنشطته في العراق في مسرح لوجستي في الأنبار (غرب)، ونينوى والموصل (شمال)، ومسرح عمليات يضم كركوك (شمال) وديالى (شمال شرق)، وصلاح الدين (شمال) وشمال بغداد.

ومنتصف فبراير، قتل أربعة عسكريين عراقيين خلال عملية لملاحقة إرهابيين شمال بغداد وتزامنت مع زيارة دينية مهمة.

وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حاليًا بين 25 و50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات في سوريا والعراق.

واستخدم التنظيم أيضًا "سرقة الماشية لجمع الأموال".