العراق والسعودية يتفقان على توسيع نقاط الربط الكهربائي المشترك

اتفق وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم، على توسيع نقاط الربط الكهربائي المشترك.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى في بيان: وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة رسمية إلى الرياض على رأس وفد وزاري، يرافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عماد العلاق، والسفير العراقي بالسعودية، والتقى بوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على الشروع بالربط الكهربائي وتوسيع نقطة الربط وهي محطة عرعر وانشاء الخط الناقل، والاستعداد من الطرفين على اتمام اجراءات شركة أكوا باور.

وأوضح وزير الكهرباء خلال الاجتماع، وفقاً للبيان أن "هناك اهتمام كبير يوليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعزيز الشراكات مع المملكة، مشيراً الى التوجه الجدي للحكومة والوزارة بالعمل على تحقيق مكتسبات نوعية لتدعيم ملف الطاقة.

وتطرق الوزير العراقي إلى ثلاثة محاور مهمة، وهي أجندات الزيارة:

الأولى تتمثل بالشروع والانطلاق بمشروع الربط الكهربائي العراقي السعودي وهو مدعاة مهمة لتبادل منفعة الطاقة.

والثاني هو إتمام مشروع الشراكة مع شركة “أكوا باور” لنصب محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميجا واط .

والثالث هو الاستفادة من تجربتهم الناجحة بنصب العدادات وحصر ضياعات الطاقة.