مغرمة بـ"مصر القديمة".. تفاصيل افتتاح ملكة بلجيكا معرض للآثار بعد زيارتها للأقصر

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، تفاصيل افتتاح ملكة بلجيكا معرض لآثار "مصر القديمة" بعد زيارتها لمدينة الأقصر.

وقال “عامر” خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إنه جرى افتتاح المعرض مساء يوم 30 مارس تحت اسم "مصر الفرعونية"، داخل متحف الفن والتاريخ بالعاصمة بروكسل، وذلك في حضور شخصيات حكومية ومتخصصين في الآثار والتاريخ البلجيكي والمصري.

وأوضح الخبير الأثري، أن ثاني يوم جرى تنظيم وافتتاح المعرض للجمهور يوم الجمعة 31 مارس، وسيستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه روج للمعرض عن طريق الصفحة الرسمية للمتحف، ثم أن المعرض يروي قصة رحلة الاكتشافات الأثرية الرائعة في أرض الفراعنة.

وكشف الخبير الأثري، أن المعرض يضم نحو 200 قطعة أثرية مصرية شهيرة، وأبرزها توابيت غنية بالزخارف بالختم الكهانوتي للدير البحري غرب مدينة طيبة، بالإضافة إلى كتاب الموتى لصاحبة الجلالة نيفر رمبيت الرائع الشكل.

وأشار الخبير الأثري إلى أنه جرى عرض عدد كبير جدا لأول مرة من اللوحات الجنائزية، والزهريات الجنوبية لأحشاء الموفى، والتماثيل الأوشابتية.

