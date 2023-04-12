محافظ الجيزة يستعرض نتائج مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

قاال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامآ بالغآ بملف القضية السكانية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك للعمل على ضبط معدل النمو السكانى بما يحقق التوازن مع معدلات النمو الاقتصادى ومسار التنمية التي تشهدها كافة ربوع مصر لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة للاطلاع على أبرز الجهود والإنجازات عن أعمال المجلس الإقليمي للمجلس القومي للسكان ومديرية الشئون الصحية والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وخطة العمل القادمة بما يهدف إلى الحد من معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية بمحافظة الجيزة.

واطلع اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء، على مؤشرات المجلس القومي للسكان بالجيزة ووحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والتي منها إطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل على معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع والتي منها "زواج القاصرات - ختان الاناث - التسرب من التعليم - إرتفاع معدلات المواليد".

وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرات التي أطلقتها وحدة السكان بالتعاون مع الأجهزة المعنية شملت “مبادرة خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح ” بمركزي الصف وأطفيح كمرحلة أولي إلى جانب أنه تم تعميم المبادرة بجميع المراكز والمدن والقري التابعة لها وذلك لتوعية الأهالي من مخاطر تلك الظاهرة والأثار المترتبة عليها من خلال عقد حوالي "٤٠٠ ندوة توعوية" أستفاد منها حوالي ١٨ الف و٥٠٠ مواطن.

وأضاف راشد أنه تفعيلا للمبادرات المجتمعية الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين أطلقت محافظة الجيزة مبادرة "الجواز مش جهاز . غسالة واحدة كفاية" بهدف مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها " تحمل الأهالي اكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمه للزواج لأبناءهم وبناتهم ومواجهه ظاهرة الغارمات وجواز القاصرات وذلك من خلال عقد حوالي "٢٨٠ ندوة توعوية" أستفاد من خلالها حوالي ١٧ ألف مواطن حيث أطلقت بعدها عدد من القري قائمة منقولات موحدة.

وشملت المبادرات كذلك إطلاق مبادرة "صحتنا في بيتنا.. شارك في حمايتها" والتي أستهدفت طلبة المدارس للتوعية بالأساليب الصحية والتي ضمت حوالي "١٠٠ ندوة توعوية" استفاد منها عدد ٥ آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى زراعة ٨ آلاف شجرة ضمن المشروعات القومية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

وفي نهاية اللقاء، أثنى أحمد راشد على الجهود المبذولة من الجهات الشريكة بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الصحية والدينية التوعوية خاصة بالمناطق النائيه للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية وخفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة والحد من البطالة وذلك لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.