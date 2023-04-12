"الأرصاد" تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم الأربعاء، على مستوى القاهرة الكبرى ومحافظات مصر.

وقالت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، إننا نشهد أجواء أشبه بالشتوي اعتبارًا من الأمس تتمثل في انخفاض شديد في درجات الحرارة مع نشاط الرياح ووجود فرص لتساقط أمطار متوسطة الشدة والرعدية، متوقعة استمرار التقلبات الجوية حتى مساء اليوم.

وكشفت عن أن حالة التقلبات الجوية سببها وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مع استمرار تدفق الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

كما توقعت أن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة نهارًا وليلًا اليوم، مع وجود نشاط للرياح يساعد على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة أكثر على أغلب أنحاء الجمهورية يكون مثيرا للرمال والأتربة في المحافظات الجنوبية.

وتوقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا، ولكن تنحصر فرص الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية، منوهة بأن ذروة التقلبات الجوية من مساء الأمس وحتى مساء اليوم.

ولفتت إلى أننا سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية وبداية ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبلة.