الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: مياه السيول ملأت البحيرات أمام سدود "وادي ميعر"

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بخصوص نجاح منظومة الحماية من أخطار السيول والمنفذة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء فى حماية المدينة جراء السيل القادم من أودية ميعر، وذلك من خلال سدود وادى ميعر التى تم إنشاؤها ضمن منظومة حماية المدينة من أخطار السيول.

وصرح الدكتور سويلم أن مياه السيول ملأت البحيرات الواقعة أمام سدود الحماية بوادى "ميعر"، كم تم إمرار مياه السيل بأمان من خلال البرابخ المنفذه أسفل طريق (النفق - شرم الشيخ) وصولا الى بحيرة وادى الأعوج المنفذه ضمن منظومة الحماية والتى تتسع إلى ١.٢٠ مليون م٣.

وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ ٥ بحيرات صناعية و٣ سدود ركامية مكساه بالدبش والمونة بسعة تخزينية ٧مليون م٣ لحماية مدينة طور سيناء وحصاد مياه الأمطار وتغذية الخزان الجوفي بمنطقة سهل القاع.

وصرح الدكتور سويلم أنه ونظراً لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه.

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