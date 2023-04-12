الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقرير: أسطول الطائرات العالمي يصل إلى 36500 طائرة بحلول 2031

أسطول الطائرات العالمي
أسطول الطائرات العالمي

توقع مجلس المطارات العالمي Airports Council International (ACI)، أن يصل أسطول الطائرات العالمي إلى 36,500 طائرة بحلول عام 2031، موضحا أن هناك العديد من الدول التي تقوم بالفعل بتطوير المطارات بسرعة فائقة الآن.

وتستعد مطارات العالم حالياً لمرحلة التعافي، حيث من المتوقع أن تعود إلى الربحية في عام 2023، وذلك حسب ما اعلنة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، مع التحسن في حركة المسافرين الدوليين.

كما توقع المجلس في أحدث تقرير له والذي يضم 1933 مطارا حول العالم في 183 دولة، أن حجم الاستثمارات التي ستقوم المطارات حول العالم بإنفاقها سيصل إلى 2.4 تريليون دولار حتى عام 2040، من أجل عمليات التوسعة والتحديث والحفاظ على البنية التحتية للمطارات وترقيتها ورفع كفاءتها وطاقتها الاستيعابية.

وبحلول عام 2040 سيصبح عدد المسافرين عبر مطارات العالم 19.7 مليار مسافر، نصيب مطارات الشرق الأوسط منها 1.1 مليار مسافر (مقابل 405 مليون عام 2019).

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