العسومي: الدفاع عن القضية الفلسطينية مرتكز رئيسي للشراكة العربية الإفريقية

قال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الدفاع عن القضية الفلسطينية يمثل مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الشراكة العربية الإفريقية، انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي تحتلها قضية فلسطين لدى الشعبين العربي والإفريقي، مثمناً موقف البرلمان الإفريقي وموقف الدول الإفريقية الداعم دائماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع فورتشين شارومبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي (برلمان عموم إفريقيا)، افتراضياً عن طريق برنامج زوم.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز العلاقات العربية الإفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، والبناء على المباحثات التي تمت بين الجانبين مؤخراً في القاهرة ومملكة البحرين.

وتطرق النقاش إلى التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية؛ حيث أكد الجانبان إدانتهما التامة للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال واقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم في شهر رمضان المبارك. واتفق رئيس البرلمان العربي مع نظيره الإفريقي على اتخاذ خطوات مشتركة بين البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.

ومن جهته، أشاد شارومبيرا بالدور النشيط الذي يقوم به البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مضيفاً أن التحركات المكثفة التي تقوم بها رئاسة البرلمان العربي في هذا المجال تمثل قيمة نوعية مضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الإقليمي.

وفي إطار الحرص على استمرار المشاورات وتعزيز العلاقات مع البرلمان العربي، وجَّه شارومبيرا رئيس البرلمان الإفريقي الدعوة إلى رئيس البرلمان العربي للمشاركة في افتتاح الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية أمام أعضاء البرلمان الإفريقي.

واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على تكثيف آليات التشاور والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين العربي والإفريقي، ويدافع عن قضاياهم العادلة.