الإسكندرية غارقة في الأمطار.. و150 سيارة صرف للطواري

واصلت الأمطار الرعدية الغزيرة اجتياح مدينة الإسكندرية، لليوم الثاني، حيث شهدت المدينة صباح اليوم سقوط أمطار على أنحاء متفرقة، مع استمرار رفع حالة الطوارئ بالصرف الصحي.

ونشرت شركة الصرف الصحي فور إعلان حالة الطوارئ، 150 سيارة ومعدة بجميع أنحاء المدينة، استعدادا لسقوط الأمطار ورفع أي تراكمات تنتج عنها على الفور.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح امس للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة، مشيرًا إلى تكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات على مدار الساعة.

ورفع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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