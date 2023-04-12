تقرير أمريكي يدعو إلى زيارة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ: "مصر جنة الشواطئ"

دعا تقرير أمريكي إلى زيارة مدن الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر جنة الشواطيء طوال العام، والشواطئ المصرية المكان المثالي للهروب من ضغوطات الحياة والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة والمياه الصافية.

وتوقع موقع "بيزنس واير" الأمريكي، زيادة الرحلات الجوية إلى مصر خلال فصل الربيع، وقال بغض النظر عن أي وقت من السنة يتم التخطيط لعطلة، فمصر بالتأكيد تستحق الزيارة، حتى في فصل الشتاء، يمكن للسائحين توقع درجات حرارة تتراوح من 25 إلى 30 درجة في وجهات على البحر الأحمر، مثل شرم الشيخ والغردقة.

لذلك عندما يسود الشتاء الرمادي والرطب والبارد في ألمانيا، يمكن أن يكون الوقت المثالي للهروب من الطحن اليومي، والاستمتاع بأشعة الشمس، والاستمتاع بالبحر اللامتناهي، واستيعاب الثقافة الغنية للبلاد في فندق أو شامل كليًا.

وأكد التقرير أنه سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر في الربيع. اعتبارًا من شهر إبريل فصاعدًا، وسيكون هناك المزيد من الرحلات الجوية من ألمانيا إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والقاهرة، فمن هامبورغ وميونيخ ، ستكون هناك رحلة يومية إلى الغردقة، ما مجموعه 45 طائرة ستقلع كل أسبوع. إلى مصر.

الغردقة

في الغردقة ، لا يمكن للسياح فقط الاسترخاء على ساحل البر الرئيسي والاستمتاع بأشعة الشمس على مدار السنة ، ولكن أيضًا في إحدى الجزر البحرية الصغيرة - وأبرزها جزيرة الجفتون، التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الساحل.

وتأخذ الشواطئ التي تشبه الحلم والمياه المسافرين بعيدًا إلى جنة خالية من الهموم، وحول الشاطئ الرملي لخليج أورانج أو شاطئ جزيرة بارادايس على الطرف الجنوبي من الجزيرة، يمكن استكشاف الشعاب المرجانية البكر والمدارس الكبيرة من الأسماك أثناء الغطس والغوص.

تعد المدينة المطلة على البحر الأحمر وجهة شهيرة لأنها توفر وسائل الراحة للعديد من سلاسل الفنادق الشهيرة مع عروض شاملة كليًا بالإضافة إلى المنتجعات الفاخرة بسعر أقل بكثير من المناطق السياحية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، تقدم هذه المدينة مجموعة واسعة من الفرص لجعل موسم السفر مثيرًا ، على سبيل المثال رحلات السفاري في الصحراء القريبة، أو في جولات الغوص إلى الشعاب المرجانية الرائعة قبالة الساحل.

شرم الشيخ

أوضح التقرير أن شرم الشيخ تطورت في السنوات الأخيرة لتصبح واحدة من أشهر منتجعات العطلات في مصر، ففي شرم الشيخ، المعروفة أيضًا باسم "مدينة السلام" - بسبب مؤتمرات السلام العديدة التي عُقدت هنا - ارتفع عدد السكان الآن إلى أكثر من 56000 نسمة.

ويجذب البحر الأحمر الزائرين ليس فقط بلونه الأزرق الفيروزي المشرق ولكن أيضًا بدرجة حرارته اللطيفة وجودة مياهه الجيدة بشكل استثنائي.

وتوجد في المدينة منتجعات للجولف ومنتزهات المغامرات ، ويمكن الوصول إلى مناطق الغوص المهمة عن طريق القوارب، ويمكنك الذهاب إلى الكازينوهات في خليج نعمة، وتقدم شرم الشيخ مواقع ثقافية مثل مسجد الصحابة أو الكنيسة السماوية. كما أن التنزه في السوق في ساحة السوق القديم أمر مذهل.

وأيضا الرحلات الاستكشافية إلى مرتفعات سيناء القريبة، والإبحار عبر المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة على عربة رباعية أو عربات التي تجرها الدواب، أو ركوب جمل أو الذهاب في جولة نهارية بسيارة الجيب إلى جبل سيناء التاريخي ودير سانت كاترين.

مرسى علم

قال التقرير، تحظى مرسي علم بشعبية خاصة بين الغواصين، ليس فقط للغوص والغطس، ولكن هناك أيضًا مجموعة متنوعة غريبة من الحياة البحرية التي يمكن رؤيتها، وتشتهر المنطقة بمدارس الدلافين.