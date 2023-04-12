4 قتلى بإطلاق نار فى محطة عسكرية بالهند

أعلن الجيش الهندي عن مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار في محطة باتيندا العسكرية في البنجاب شمالي غَرب الهند.

وقال الجيش، في بيان: تم الإبلاغ عن حادث إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل محطة باتيندا العسكرية.

وأكد الجيش الهندي العثور على 4 ضحايا، وأن عملية التحقيق جارية، وتم إخطار وزارة الدفاع بالحادث.

وقالت مصادر إن بعض الأسلحة اختفت من وحدة مدفعية في المحطة قبل يومين، وإن عملية البحث جارية عن هذه الأسلحة المفقودة.

وأفاد بأن عمليات التمشيط الداخلي للجيش مستمرة، وأن الهجوم لم يكن هجومًا إرهابيًا ويبدو أنه تطور داخلي في المحطة العسكرية.

يذكر أن باتيندا هي منشأة عسكرية مهمة وتضم مقر 10 فيالق، والتي تخضع لسلطة القيادة الجنوبية الغربية ومقرها جايبور.