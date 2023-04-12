الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

4 قتلى بإطلاق نار فى محطة عسكرية بالهند

الهند
الهند

أعلن الجيش الهندي عن مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار في محطة باتيندا العسكرية في البنجاب شمالي غَرب الهند.

وقال الجيش، في بيان: تم الإبلاغ عن حادث إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل محطة باتيندا العسكرية. 

وأكد الجيش الهندي العثور على 4 ضحايا، وأن عملية التحقيق جارية، وتم إخطار وزارة الدفاع بالحادث.

وقالت مصادر إن بعض الأسلحة اختفت من وحدة مدفعية في المحطة قبل يومين، وإن عملية البحث جارية عن هذه الأسلحة المفقودة.

وأفاد بأن عمليات التمشيط الداخلي للجيش مستمرة، وأن الهجوم لم يكن هجومًا إرهابيًا ويبدو أنه تطور داخلي في المحطة العسكرية.

يذكر أن باتيندا هي منشأة عسكرية مهمة وتضم مقر 10 فيالق، والتي تخضع لسلطة القيادة الجنوبية الغربية ومقرها جايبور.

الجيش الهندي الهند البنجاب محطة باتيندا محطة باتيندا العسكرية جايبور

الأكثر قراءة

رمضان النجوم.. قصة "اللص" الذي أيقظ هدى سلطان لتناول السحور

4 قتلى بإطلاق نار فى محطة عسكرية بالهند

تقرير: الهند تعاني شح الوظائف الجيدة

شطرنج الاقتصاد.. الصين تتقدم على أمريكا على "رقعة الاستثمارات"

مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل مسرعة في قنا

حل لغز العثور على جثة عامل به عدة طعنات بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا