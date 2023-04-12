المجلس العسكرى فى ميانمار: الجيش نفذ هجوما على القوات المتمردة

قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إن الجيش نفذ هجوماً بمنطقة ساجاينج على حفل أقامه خصومه المسلحون، الذي وصفتهم بالقوات المتمردة، لافتًا إلى أنه إذا كان الهجوم قد أسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين من بين المدنيين فذلك لأنهم أُجبروا على مساعدة "الإرهابيين".

وأضاف المتحدث زاو مين تون، لقناة مياوادي التابعة للجيش وفقا لما نقلته وكالة رويترز:" أن هجوم الثلاثاء، يهدف لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة"، وقالت تقارير إعلامية إن 50 شخصاً على الأقل، من بينهم أطفال، سقطوا في الضربة الجوية.

أمريكا تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات فى ميانمار

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 مواطني ميانمار و3 شركات لها علاقة بالانقلاب العسكري الذي حدث في عام 2021.



ووفقاً للوزارة، تم إدراج على قوائم العقوبات 6 أشخاص، بمن فيهم وزير الطاقة، ومديرون شركة ميانمار للنفط والغاز وعدد من مسئولين رفيعي المستوى سابقين وأعضاء أسرهم، إلى جانب شركتين للتعدين ولجنة الانتخابات.



وبحسب الوزارة، تفرض الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع حكومتي كندا وبريطانيا وتأتي بمناسبة مرور عامين على الانقلاب العسكري في ميانمار.



وأعلن الجيش عن حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وسبق قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، ، إن عدد الروهينجا الفارين من ميانمار أو بنجلاديش عن طريق البحر زاد خمسة أضعاف إلى أكثر من 3500 عام 2022 مقارنة بعام 2021، مما جعله أكثر الأعوام دموية لهذه الأقلية العرقية منذ 2014.

وأضافت المفوضية، في بيان، أن 348 على الأقل من الروهينجا لقوا حتفهم أو فُقدوا في أثناء محاولتهم عبور بحر أندامان وخليج البنجال، مع بلوغ العدد مستويات مقلقة بعد غرق قارب في ديسمبر وافتراض وفاة جميع مسلمي الروهينجا على متنه، والبالغ عددهم 180.