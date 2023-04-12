إطلاق نار بقاعدة عسكرية فى الهند يسفر عن مقتل 4 أشخاص

أعلن الجيش الهندي في بيان، سقوط 4 أشخاص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية صباح الأربعاء، وفقًا لما نقلته وكالة رويتر وقال إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 4:35 صباحًا بالتوقيت المحلي في قاعدة باثيندا العسكرية، أنه جار البحث عن مطلق النار والتحقق من تفاصيل الحادث، لافتًا إلى إغلاق المنطقة.

وفي سياق منفصل، تعاني الهند من ندرة العمالة الجيدة، حيث يعمل مئات الملايين في قطاعات غير رسمية ومنخفضة الأجور ومحفوفة بالمخاطر.

وذكر تقرير عبر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي البريطانية، إن سوق العمل في الهند يواجه ندرة الوظائف الجيدة، حيث يعمل مئات الملايين من الأشخاص في قطاعات غير رسمية ومنخفضة الأجور وغير آمنة وغير مستقرة مثل الزراعة.

واضاف ان حوالي 52٪ من العاملين يعملون لحسابهم الخاص، بعد أن أجبروا على خلق وظائف خاصة بهم لكسب الدخل.

ويشكل العمل العرضي 25٪ من القوة العاملة، بينما 23٪ فقط هم عمال منتظمون بأجر تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 50٪ ، مما يعني أن نصف السكان في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا) يعملون مع نسبة مشاركة نسائية أقل بنسبة 23٪ مقارنة بـ 67٪ للذكور.

وفي الفترة من 2017 إلى 2018 ، كان 90.7٪ من العمالة في الهند في القطاع غير الرسمي الذي يتميز بحلقة مفرغة من الإنتاجية المنخفضة حيث ينتج عدد كبير جدًا من العمال ناتجًا ضئيلًا للغاية.

لكن الاتجاه لا يقتصر على القطاع غير الرسمي، حيث أصبحت الوظائف الرسمية غير مستقرة بشكل متزايد بسبب نمو ظروف العمل بدوام جزئي والتعاقد وغير النقابي.

وقدر أجيت جوس الاقتصادي السابق في منظمة العمل الدولية، أن الهند بحاجة إلى خلق ما يقرب من 12 مليون وظيفة كل عام لمجرد مواكبة تدفق الوافدين الجدد إلى القوى العاملة.

واضاف، يكافح العمال للعثور على ساعات عمل مناسبة، ويكدحون بأجور وظروف عمل متدنية.