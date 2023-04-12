أحمد موسى: الاتحاد الأوروبى يدفع ثمن التحرك خلف سياسات أمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المتابع للملف الأمريكي يدر جيداً ألاعيب الأمريكان، معقباً: "اللي ماشي معاهم كويس يطبطبوا عليه ويساندوه، واللي مش ماشي معاه كويس هتلاقي زي ماانت بتشوف كده في مصر 2011، وتونس وسوريا، وغيرهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسءوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث اليوم عن أوروبا واستقلال القرار، وسيادة أوروبا.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك توجه قادم فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي مع حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن التحرك خلف سياسات أمريكا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ماكرون سبق وتحدث عن ضرورة اقامة قوة عسكرية أوروبية موحدة بعيدًا عن حلف الناتو، معقبا:"عارفين بعد ما ماكرون قال التصريح ده، من كم سنة، اتعملوا المظاهرات إللي ما خلصتش من ساعتها للنهاردة، لم تنته المظاهرات في فرنسا من 2019، السترات الصفراء مستمرة ومتنوعة مع تغيير الأسماء، المظاهرات شغالة من 2019 وحتى الان ما عدا فترة كورونا".