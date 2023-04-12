"رسالة الإمام" الحلقة 20.. عقيل يتهم هند سلمى أبو ضيف بارتكاب الفاحشة

في أحداث الحلقة العشرون من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يتم اتهام هند بارتكاب الفاحشة مع عمرو السكندري، بعد أن ذهبت للتحدث معه في مكان منعزل عن الناس وهو عاري الصدر بعد أن أنقذ إبراهيم من الغرق، لكن شاهدها عقيل شقيق زوجها الذي رفضت الزواج منه وهى ذاهبه إلى عمرو، ليجمع بعض الشهود معه ويذهب خلفها ليمسكهما ويتهمهما بارتكاب الفاحشة.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

في أحداث الحلقة الشعرون من مسلسل رسالة الإمام، يتوجه الإمام الشافعي إلى ساحة الفسطاط أمام منزل جمال الدين –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان سامح السيد-، حيث يجتمع الناس حول عقيل وعمر السكندري، إذ ينادي عقيل فيقول "انزل يا جمال الدين –الذي يقوم ببطولته الفنان سامح السيد-، لترى ما تفعله ابنة أختك مع هذا الصبي".

يسرع إليه جمال الدين ويقول له ما الخبر عن ماذا تتحدث انتبه لما تقوله يا عقيل وما تفعله، ليرد عليه عقيل "وليقتضي الانتباه السكوت عن الفواحش، هل يقتضي التهاون عن حدود الله وما نهى عنه".

يقاطعه يوسف البويطي تلميذ الإمام، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد أنور- ويقول له:"ألا تتريث يا عقيل وتترك الحكم لأهل الحكم"، ليجيبه عقيل "أتريث وقد ثبت ما وجب الأخذ بشرع الله ماذا أكثر من شهود ثلاثة وأنا الرابع، وأنا ولي أمر، وهند أرملة أخي، ولن يبلغ من التساهل أن نسكت عن المحرمات".

هنا يتدخل الشافعي ويقول لعقيل "لا ولاية لك عليها وليس من الحق أن تقول ذلك، ومن أعطاك الحق لتقر بأنها فاحشة"، يجيبه عقيل "أخبرتكم بأننا أربعة شهود شاهدنا الواقعة، هذا الخسيس مع أرملة أخي".

يسأل جمال الدين عن هند، فيخبره عقيل بأنها هربت بعدما كشف أمرها مع هذا الآثم.. وهناك أربعة شهود أيها الفقيه ليخبروك بما جرى، رأو بأم العين هذا الآثم مع أرملة أخي يرتكبان الفاحشة في مكان معزول".

يتلو الشافعي بعضًا من آيات القرآن الكيرم يقول "بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدينا والآخرة ولهم عذاب عظيم"، يرد عليه عقيل ويسأله "كيف تعرف أنها بريئة؟!".

هنا يتحدث الإمام الشافعي في غلطة وصوت عالي ويقول له "لا أعرف والعلم عند الله وحدك، ولكني أذكرك بعاقبة الأمر إن ظهر فيه لبس، إن عدم ثبوت التهمة على المشهود عليه بسبب تضارب الشهادة يخول له المطالبة بإقامة حد القذف على الشهود، فهلا تعلقت وجعلت الأمر يسير وفق شرع الله وما يقتضيه العقل والحكمة، ولا حكمة في أن نتثبت في أمرك هذا في الطرقات".

يقاطعه يوسف البويطي ويقول له نهل نذهب إلى المسجد، ثم يأخذ الشافعي بيد عمرو ويذهب الجمع متجهًا إلى المسجد للبت في الأمر.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".