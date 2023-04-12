الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-4-2023 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسجل الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا بين المصريين - 2175 جنيهًا للبيع، دون ثمن المصنعية التي تختلف من صائغ لآخر، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر .
 
سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 بيع 2,474 جنيها، وللشراء 2,486 جنيها.
الذهب عيار 22 بيع 2,268 جنيها، وللشراء 2,279جنيها. 
الذهب عيار 21 بيع 2,165 جنيها، وللشراء 2,175 جنيها. 
الذهب عيار 18 بيع 1,856 جنيها، وللشراء 1,864جنيها. 
الذهب عيار 14 بيع 1,443 جنيها، وللشراء 1,450 جنيها.
الذهب عيار 12 بيع 1,237 جنيها، وللشراء 1,243 جنيها. 
الاونصة بيع 76,950 جنيها، وللشراء 77,306جنيها. 
الجنيه الذهب بيع 17,320 جنيها، وللشراء 17,400 جنيها. 
الكيلو بيع 2,474,286 جنيها، وللشراء 2,485,714 جنيها.

انخفاض جديد بأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب تعود للارتفاع بعد تراجع الدولار عالميا

وسجل الذهب أسعارًا قياسية لم يسجلها في تاريخه منذ قرار البنك المركزي بداية شهر رمضان الجاري برفع سعر الفائدة 2% في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وبالتزامن مع تسجيل الدهب العالمي ارتفاعات كبيرة وسط تراجع لقيمة الدولار .

سعر الجنيه الذهب والسبائك

• جنيه دهب  بى تى سي ذهب عيار21: 19005 جنيها.

• ربع جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركة سويس جولد 4665 جنيها.

• نصف جنيه ذهب وزن 4 جرام  عيار 21: 9375 جنيها.

• ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من إنتاج شركة ملاك وبشرى 4700 جنيه.

• جنيه ذهب من شركه لازوردى: 19050 جنيهًا.

• سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام: 83290 جنيه.

• سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرامات: 26890 جنيها.

• سبيكة بى تى سي وزن 20 جراما: 54050 جنيها.

• سبيكة ذهب عيار 24  وزن 10 جرامات عيار 999.9  من إنتاج شركة ملاك وبشرى: 26880 جنيهًا.

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مصر تفتح الباب أمام المستثمرين لتلقي طلبات شراء كراسة شروط مزايدة الذهب

الذهب الذهب عيار ٢١ الذهب عيار 18 الجنية الذهب أعيرة الذهب تراجع الدولار

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