الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عبر تأمين العملية الانتخابية.. الجيش يمهد الطريق لإنهاء الأزمة الليبية

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

جهود هائلة يبذلها الجيش الليبي للتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب، حيث يبذل الجيش قصارى جهده لتأمين العملية الانتخابية وخلق بيئة آمنة لتجرى بشكل سهل في كل بقاع ليبيا.

وضع حد للأزمة الليبية 

يسعى الجيش الليبي لتحقيق حلم استمر عام ونصف بذلت خلاله جهود ضخمة من أطراف النزاع في ليبيا وسط دعم عربي ودولي للوصول إلى لحظة إجراء الانتخابات البرلمانية الليبية، في ظل رغبة الشعب الليبي لوضع نهاية لأزمة الصراع بين الحكومتين الأولى التي عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا والثانية حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها ويرفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.


الجيش يلتزم بتنفيذ وعوده
البداية كانت مع زيارة مبعوث أممي ليبيا وأطلع القائد العام للجيش الليبي على الخطة الأممية للمرحلة المقبلة، والتي تشمل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ليؤكد المشير خليفة حفتر دعمه لتلك الجهود وسعي الجيش لتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات بسهولة.


وبالفعل يلتزم خلال الفترة الحالية الجيش الليبي بتنفيذ الوعد عبر نشر قواته لتأمين الجنوب الليبي في ظل ضعف القبضة الأمنية هناك نتيجة انتشار العصابات الاجرامية، كما يشهد الجنوب صراعات قبلية تصل لمرحلة الحروب المباشر بشكل يجعل من مهمة تأمين الانتخابات تحدي شديد الصعوبة لقوات الأمن.  

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