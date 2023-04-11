«حضرة العمدة» الحلقة 20| أهالي «تل شبورة» فى وداع ضحية الهجرة غير الشرعية

سيطر الحزن على أهالي قرية «تل شبورة» خلال أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة النجمة روبي، خاصة بعد العثور على جثة نجل «مسعود المجبراتى» الفنان جمال يوسف، الذى غرق خلال محاولة هجرة غير شرعية، وانهار أهالى القرية بأكملها فى مشهد للتوعية من الهجرة غير الشرعية، لحظة تشييع الجنازة ووداعه إلى مثواه الاخير.

وفى سياق متصل، أمرت «شلباية سنان» التى تجسدها الفنانة وفاء عامر، شقيقها «منصور» ويجسده الفنان الشاب أحمد أبو زيد، بالابتعاد تلك الأيام عن القرية وذهابه للجلوس فى فيلا بالتجمع الخامس، خاصة أنه المتسبب فى تسهيل الأمور والأوراق الخاصة لشباب القرية وسفرهم الى ايطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية، فيما توعدت حضرة العمدة وتجسدها روبي، أن تأخذ حق المتوفين بالقانون، كما تقوم بحملات توعية الشباب وتحاول توفير فرص عمل لهم داخل القرية للحد من ظاهرة «الهجرة غير الشرعية».

القومي للمرأة يشيد بقضايا مسلسل حضرة العمدة

وأشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بتسليط مسلسل «حضرة العمدة»، الضوء على قضية «الهجرة غير الشرعية»، التى تعتبر واحدة من المشاكل الخطيرة التى تواجه المجتمع المصري، ويكون ضحيتها الكثير من الشباب والأطفال الذين قد يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية هربًا إلى المجهول وسعيًا وراء حلم الغنى حتى لو كان الثمن حياتهم.

وأشار المجلس، إلى أنه أطلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" ويتم من خلاله توعية الأمهات والزوجات والفتيات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويتم تدريبهم علي حرفة تساعدهم علي عمل مشروع صغير يعود عليهم وعلي أسرهم بدخل تحمي من خلاه ابنها وزوجها من الموت والضياع في المجهول.

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة

«حضرة العمدة» ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية الانسانية، ويشارك فى بطولته أمام النجمة روبي، مجموعة مميزة من الفنانين الكبار منهم سميحة أيوب، أحمد رزق، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، صلاح عبد الله، دينا، وفاء عامر، شادى مقار، حسام داغر، بسمة، لطفى لبيب، جمال يوسف، محمد الصاوى، إيهاب فهمى، نهلة سلامة، صولا عمر، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.