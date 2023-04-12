برلماني يطالب بدعم الصناعات الوطنية بإدخال معدات جديدة

أكد علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة تشجيع تحديث الصناعة المصرية من خلال تحديث وتطوير قطاعاتها المختلفة بادخال معدات جديدة من أجل الصناعة الوطنية وخاصة في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بتطوير الصناعة وتشجيع المستثمرين .

أضاف قريطم خلال تصريحات صحفية له الثلاثاء، أن هناك تطور كبير بالصناعات النسيجية بمصر، قائلا: هناك مصانع تبهر وقريبا ستكون الصناعات النسيجية في مقدمة الأسواق في التصدير .

أشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أنه في القرن الماضي كانت الصناعات النسيجية تحتل المراكز الأولي في الأسواق ، بسبب المعدات الجديدة التي أدخلتها الدولة في تلك الحقبة .

وطالب قريطم بتطوير الصناعات الوطنية مثل صناعات الألومنيوم وغيرها ، مشددا علي ضرورة تطوير المعدات والمصانع وضخ استثمارات كبيرة في المصانع الوطنية .

وأكد أن مصانع النسيج بمصر الان أصبحت في طور المنافسة مع الأسواق العالمية بعد أن أولي لها الرئيس اهتمام كبير قائلاً: نقدر نقول النهاردة عندنا صناعات نسيجية ننافس بها.

وأفاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كل الصناعات الموجودة مثل مصنع كيما بعد تطوير خط الانتاج الجديد أصبح هناك انتاج كبير ، مشددا علي ضرورة وجود رؤية ثاقبة تتوافق مع الجمهورية الجديدة للحفاظ علي الصناعة الوطنية مما يعود نفعها علي الدخل القومي والميزانية ودورنا كنواب ندعم الصناعة ونطور ادواتنا.