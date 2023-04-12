الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دراسة عن العلاقة بين مصر والسودان: تشهد حالة من التفاهم المشترك

جريدة الدستور

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة بعنوان:"وحدة الهدف والمصير المشترك: نحو شراكة استراتيجية جديدة بين مصر والسودان"، للباحثة نسرين الصباحي، موضحا أنه تشهد العلاقات بين مصر والسودان حراكا إيجابيا يتجلى في مجموعة من التفاعلات والزيارات المتبادلة على فترات متقاربة بين البلدين، حيث تسعى مصر إلى عبور السودان المرحلة الانتقالية والوصول لحالة من الاستقرار، وذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والأزلية بين مصر والسودان.

وأوضحت الدراسة أنه تظل سياسة مصر دائما دعما وسندا للسودان لمواجهة التحديات والأزمات المختلفة، وتحديدا خلال المرحلة الانتقالية على كافة المستويات التنموية والإغاثية؛ تأكيدا على عمق روابط الأخوة والوحدة بين البلدين، ومساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، كذلك استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ السودان.

وتطرقت الدراسة، لأبعاد الشراكة والتعاون بين مصر والسودان، ومنها البعد الأمني والعسكري، والبعد الاقتصادي والتنموي، والبعد الثقافي والإعلامي ووصل تطور العلاقات بين البلدين إلى مرحلة من التفاهم المشترك والشراكة الاستراتيجية؛ إذ توجد مؤشرات قوية بين البلدين اتسمت بالشمولية من حيث التعاون في مختلف المجالات وتقديم مصر كافة سُبل الدعم للسودان لمواجهة أزماته المختلفة. فضلاً عن التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتواصل الإنساني المستمر بين البلدين، ما يؤكد على متانة وقوية العلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، في ظل تمثيل السودان العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر. 

وأوضحت الدراسة أوجه الدعم المستمر والجهود حثيثة لمصر في استقرار السودان والتى منها دعم مسار المرحلة الانتقالية، وإنجاح جهود عملية السلام، كذلك تقديم مساعدات إنسانية وطبية لأزمات (الخبز والفيضانات وجائحة كورونا، بالإضافة إلى مساندة وإعادة انخراط السودان للمجتمع الدولي، كذلك دفع مسار التسوية السياسية الشاملة.

وأكدت الدراسة أن العلاقات بين مصر والسودان تشهد حالة من التفاهم المشترك والشراكة الاستراتيجية حيال تنسيق المواقف في ضوء التحديات الكبرى التي يمر بها الإقليم والعالم جراء الأزمات الدولية والإقليمية، وارتداداتها المتشابكة على كافة دول العالم.

المرصد المصري المركز المصرى للفكر شراكة استراتيجية مصر والسودان مواجهة التحديات

الأكثر قراءة

مطاردة مثيرة بين الأهالى ولص الدراجات النارية بحى جنوب بالفيوم

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

20 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب الأقصى

انتصرنا على أقوى تنظيم إرهابى.. أحمد موسى: يجب دعم الجيش والشرطة للحفاظ على الدولة

برلماني يطالب بدعم الصناعات الوطنية بإدخال معدات جديدة

قناة الحياة تفوز بالنسخة الأولى من دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات