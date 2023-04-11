الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الإفراج عن محمد رمضان بعد تفريغ الكاميرات

جعفر العمدة
جعفر العمدة

شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20 إفراج جهات التحقيق عن محمد رمضان، بعدما قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، واتضح من خلالها أن شخص مجهول دس الهيروين له في حقيبة سفره أثناء عودته من مطار لبنان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20

وأمر وكيل النيابة بالإفراج عن جعفر العمدة بضمان محل إقامته بعد الإطلاع على الفيديو في المطار، وأمر كذلك بضبط وإحضار الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو أحد رجال كارم فتح الله ففي وقت سابق ألمح كارم أن جعفر العمدة لن يستطيع العودة مرة أخرى.

وخلال الحلقات السابقة تم القبض على جعفر العمدة بتهمة حيازة مخدرات إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان وتم حبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. اتهامات تدور حول إيمان العاصي بخيانة جعفر

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. سيد يفكر في فداء محمد رمضان من السجن

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

غدًا.. محمد رمضان يكشف كواليس مسلسل "جعفر العمدة" على "راديو 9090"

مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة العشرون من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 20

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20.. ربيع يقترح على حزلقوم الاحتكاك الودي للفريق

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الإفراج عن محمد رمضان بعد تفريغ الكاميرات

بعد مشهد منى زكي في "تحت الوصاية".. آراء الفقهاء بمسألة الوصاية على الأولاد

"جعفر العمدة" الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف نجل محمد رمضان

"معلومات الوزراء": مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات