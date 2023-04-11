مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الإفراج عن محمد رمضان بعد تفريغ الكاميرات

شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20 إفراج جهات التحقيق عن محمد رمضان، بعدما قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، واتضح من خلالها أن شخص مجهول دس الهيروين له في حقيبة سفره أثناء عودته من مطار لبنان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20

وأمر وكيل النيابة بالإفراج عن جعفر العمدة بضمان محل إقامته بعد الإطلاع على الفيديو في المطار، وأمر كذلك بضبط وإحضار الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو أحد رجال كارم فتح الله ففي وقت سابق ألمح كارم أن جعفر العمدة لن يستطيع العودة مرة أخرى.

وخلال الحلقات السابقة تم القبض على جعفر العمدة بتهمة حيازة مخدرات إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان وتم حبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات.

مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.