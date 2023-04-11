الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. اتهامات تدور حول إيمان العاصي بخيانة جعفر

إيمان العاصي
إيمان العاصي

تدور الاتهامات حول إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20، بأنها قد تتخلى عنه أثناء حبسه بعدما اتهم في قضية حيازة مخدرات إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من لبنان.

جعفر العمدة الحلقة 20

وظهرت نرجس "منة فضالي" وهي تقول لثريا "مي كساب" أنها تشك في دلال أنها تنقل أخبارهم لعائلة فتح الله وأنها من الممكن أن تبيع جعفر وهو في السجن، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.

وسألت كساب العاصي: "أنتي ممكن تبيعي جعفر" لترد عليها: "تفتكري البت الصغيرة اللي عاشت عمرها كله تبص لنفسها في النهاية مستنية تكبر بسرعة عشان تبقى في حضنه تبيعه، دا أنا اوحش يوم في حياتي هو يوم فرحك على جعفر أنا وأنتي يا ثريا أكتر اتنين حبينا جعفر في حياتنا سيبك من نرجس دي بت هبلة أنا وانتي اتخلقنا لجعفر".

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

غدًا.. محمد رمضان يكشف كواليس مسلسل "جعفر العمدة" على "راديو 9090"

موعد عرض الحلقة الـ 20 من مسلسل جعفر العمدة على DMC

مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

قصة مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة العشرون من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 20

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. اتهامات تدور حول إيمان العاصي بخيانة جعفر

ارتفاع الأمواج وأمطار متوسطة.. طقس متقلب على الإسكندرية

مواعيد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل "ضرب نار"

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. سيد يفكر في فداء محمد رمضان من السجن

برنامج العرافة.. الباز: مقتل شيماء جمال "نهاية طبيعية" لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات