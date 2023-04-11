مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. اتهامات تدور حول إيمان العاصي بخيانة جعفر

تدور الاتهامات حول إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20، بأنها قد تتخلى عنه أثناء حبسه بعدما اتهم في قضية حيازة مخدرات إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من لبنان.

جعفر العمدة الحلقة 20

وظهرت نرجس "منة فضالي" وهي تقول لثريا "مي كساب" أنها تشك في دلال أنها تنقل أخبارهم لعائلة فتح الله وأنها من الممكن أن تبيع جعفر وهو في السجن، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.

وسألت كساب العاصي: "أنتي ممكن تبيعي جعفر" لترد عليها: "تفتكري البت الصغيرة اللي عاشت عمرها كله تبص لنفسها في النهاية مستنية تكبر بسرعة عشان تبقى في حضنه تبيعه، دا أنا اوحش يوم في حياتي هو يوم فرحك على جعفر أنا وأنتي يا ثريا أكتر اتنين حبينا جعفر في حياتنا سيبك من نرجس دي بت هبلة أنا وانتي اتخلقنا لجعفر".

قصة مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.