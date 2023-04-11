موعد عرض الحلقة الـ 20 من مسلسل جعفر العمدة على DMC

يترقب الجمهور عرض الحلقة العشرون من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، والتي من المتوقع فيها خروجه من السجن من أجل الانتقام من عائلة حمادة فتح الله، بعدما دارت معركة بينهم وبين زوجاته الثلاثة وشقيقه الأكبر النجم "أحمد فهيم " الذي يقوم بدور سيد.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وانتهت الحلقة على قضاء رمضان 4 أيام على ذمة التحقيق داخل محبسه وقامت والدة شوقي فتح الله العدو الأساسي لرمضان في المسلسل بزيارته من أجل الشماتة فيه، وفرحتها بالذل الذي تعرض له هو وأسرته أمام منطقة السيدة زينب أجمع بعد أن قام ابنها “شوقي فتح الله” بالزواج من زوجة شقيقه “سيد” الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم، إضافة إلى “العلقة” التي اعطاها له ولأسرته أمام أهالي السيدة زينب كلها.

وقال جعفر لها: "طول عمرك بتقولي عني إني راجل وقد كلمتي وأنا بوعدك إني هطلع وهخليكي تبكي على ابنك التاني وهحرق قلبك عليه"، متوعدًا لها بأنه حال خروجه من محبسه سيقوم بقتل أولادها شوقي فتح الله وكارم فتح الله وأنه سينتقم منهم وما فعلوه بأسرته لترتجف خوفا.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmcالساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch itالساعة 6.20 مساء.

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.