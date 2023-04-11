منذر رياحنة: محمد رمضان صديق عزيز.. وصراع "جعفر العمدة" على البقاء والوجود

أعرب النجم منذر رياحنة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «جعفر العمدة» مع النجم محمد رمضان هذا العام ضمن مسلسلات الموسم الدرامي رمضان 2023.

مسلسل جعفر العمدة

وحول تعاونه مع الفنان محمد رمضان، قال “منذر” لـ"الدستور": «محمد رمضان صديق عزيز على المستوى الشخصي وأحب العمل معه فهناك كمياء بيننا في العمل منذ أن تعاونا سويا في مسلسل "ملحمة موسى" في عام 2021 وبكون سعيد اثناء التعاون معه والتمثيل سويا فهو فنان موهوب ولديه طاقة كبيرة داخل لوكيشن التصوير ولديه حرص شديد على خروج جميع مشاهد الفنانين المشاركين في المسلسل بأفضل شكل وصورة ممكنة».

وعن الصراع الدائر بينهما قال: "الدراما دائما لا تخلو من الصراع ولكن صراع "شوقي فتح الله" مع "جعفر العمدة" خلال الأحداث صراع مختلف عن أي صراع قدم في الدراما من قبل فدائما نرى الصراع على المال أو على مكان ما أو على شخص بعينه ولكن الصراع في مسلسل "جعفر العمدة" أكبر وأعمق فهو صراع على البقاء والوجود والحفاظ على المكانة واعتبر هذا الصراع بأنه أقوى الصراعات كما أن لهذا الصراع دور هام في أحداث المسلسل وستدور حوله الحلقات المقبلة من المسلسل وتشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث وأعتقد أن الجمهور سيتفاجئ به وسيكون فيه نوع من التشويق والإثارة".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من النجوم مع محمد رمضان منهم منذر رياحنة وزينة وإيمان العاصي ومنة فضالي وطارق النهري وهالة صدقي وعدد كبير من النجوم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ومن إنتاج ميديا هب والمتحدة للخدمات الإعلامية.