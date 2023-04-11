الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. سيد يفكر في فداء محمد رمضان من السجن

جعفر العمدة
جعفر العمدة

يفكر سيد “أحمد فهيم” الذي يجسد دور شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20، في فدائه والذهاب إلى قسم النزهة والاعتراف بأنه من دس له المخدرات في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20

وظهر سيد برفقة شقيقته صباح التي جلبت له طعام من أجل أن يأكل وهو يقول لها: "أنا بفكر أروح القسم واعترف على نفسي وأقول إن أنا اللي دسيت لجعفر المخدرات هو عنده عيال وناس عايزينه أنا مبقاش ليا حد وداد مشيت ومليش عيال".

وكان في الحلقات السابقة تم القبض على رمضان بتهمة حيازة مخدرات إذ دس له مجهول هيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان وتم حبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات.

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

غدًا.. محمد رمضان يكشف كواليس مسلسل "جعفر العمدة" على "راديو 9090"

موعد عرض الحلقة الـ 20 من مسلسل جعفر العمدة على DMC

مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

موعد مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل  جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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