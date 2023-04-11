قررت جهات التحقيق، تجديد حبس المتهم، بقتل زوجته طعنا في حدائق أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث بتلقيه بلاغا بوصول "فاطمة.س" 19 سنة جثة هامدة نتيجة جرح قطعي نافذ بالصدر، بصحبة زوجها "م.ا" عامل، ووالده والدته.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة وبالفحص تم التقابل مع الزوج ووالده وحماة المتوفاة وبسؤالهم أفادوا بأنَّ إصابة المتوفاة نتيجة سقوطها على سكين بالمطبخ أودت بحياتها في الحال، وبإعادة مناقشة الزوج وتضييق الخناق عليه انهار واعترف بأنَّه هو مرتكب الواقعة بسبب أن المتوفاة كانت تريد النزول لصلاة التراويح في المسجد والزوج رفض نزولها فوقعت مشادة بينهما.

وألقي القبض على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.